(Di lunedì 24 maggio 2021) A pochi giorni dalla fine di, il dating show più amato dal pubblico di Canale 5, è arrivato il momento tanto atteso: la scelta del tronista. Chi tra Carolina e Martina sarà la “fortunata”? Chi ha conquistato il cuore di24la scelta diCome ha anticipato il programma, attraverso i canali social,pomeriggio vedremo la scelta tanto attesa del giovane tronista. Verranno fatte vedere le ultime esterne con Carolina e Martina, i momenti più belli con le due corteggiatrici, poi poltrona rossa in studio e via (si spera) con i petali. View this post on Instagram A post ...

Advertising

VelvetMagIta : #uominiedonne, anticipazioni 24 maggio: Giacomo Czerny sceglie Martina, Carolina reagisce male: lacrime e urla… - CorriereCitta : Anticipazioni Uomini e Donne oggi 24 maggio 2021: ecco chi ha scelto Giacomo Czerny #uominiedonne #Martina #Giacomo… - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 24 Maggio: accadrà proprio oggi finalmente! - #Anticipazioni #Uomini… - infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi: una novità tra Ida e Gabriele -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Uomini

e Donne,della puntata di oggi lunedì 24 maggio 2021. Un nuovo appuntamento andrà in onda alle 14:45 su Canale ...Lesue Donne ci raccontano che finalmente Giacomo Czerny ha scelto tra Martina Grado e Carolina Ronca. Chi ha conquistato il ...Uomini e Donne, anticipazioni 24 maggio: sarà oggi che vedremo la scelta di Giacomo Czerny a favore di Martina Grado. Come ha reagito la rivale di quest'ultima, Carolina Ronca? Volete saperlo in antep ...Quest’oggi avrà inizio una nuova settimana rovente ad Uomini e Donne: mentre il trono classico procede con normalità, a fare faville in studio sono le dame del trono Over ...