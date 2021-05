Anche in Finlandia pazzi per i Maneskin, la versione improvvisata in finlandese di Zitti e buoni – Il video (Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo la vittoria all’ultima edizione dell’Eurovision a Rotterdam, i Maneskin hanno ottenuto Anche un traguardo più importante: la stima dei colleghi. Il gruppo finlandese dei Blind Channel, che ha partecipato anch’esso alla kermesse in Olanda, ha arrangiato in versione strumentale e in lingua finlandese una cover di Zitti e buoni, il brano che ha portato la band di Damiano sul tetto d’Europa. video: Twitter/@andie Leggi Anche: Sui Maneskin la Francia batte in ritirata, si sgonfiano le accuse sulla cocaina. Il capo della tv francese: «Non faremo denuncia» Eurovision, i Maneskin rientrano in Italia tra applausi e grida di gioia: grande accoglienza a Fiumicino – Il ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo la vittoria all’ultima edizione dell’Eurovision a Rotterdam, ihanno ottenutoun traguardo più importante: la stima dei colleghi. Il gruppodei Blind Channel, che ha partecipato anch’esso alla kermesse in Olanda, ha arrangiato instrumentale e in linguauna cover di, il brano che ha portato la band di Damiano sul tetto d’Europa.: Twitter/@andie Leggi: Suila Francia batte in ritirata, si sgonfiano le accuse sulla cocaina. Il capo della tv francese: «Non faremo denuncia» Eurovision, irientrano in Italia tra applausi e grida di gioia: grande accoglienza a Fiumicino – Il ...

Simo_Florence : @kaIos87 Beh anche alla Finlandia, dai. Almeno ai Blind Channel ?? - Clockwoork : In Finlandia, anche grazie alla lingua flessibile, hanno una lunga tradizione di tradurre le canzoni straniere. E… - soulddef : RT @marikaamvn: RICORDIAMO ANCHE IL GEMELLAGGIO ITALIA - FINLANDIA CON LA COVER FINLANDESE DI ZITTI E BUONI #Eurovision #escita https://t.c… - RevriteTheStars : RT @focusonelv: qui anche per ricordarvi che se non avessero vinto i maneskin la Finlandia avrebbe preso comunque la vittoria al posto dei… - nozisbagliatoo : RT @focusonelv: qui anche per ricordarvi che se non avessero vinto i maneskin la Finlandia avrebbe preso comunque la vittoria al posto dei… -