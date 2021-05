Allerta meteo Milano per maltempo | oggi prevista pioggia tutto il giorno

Advertising

MeteoMignanego : ?? VERDE - NESSUNA ALLERTA #rischio #meteo #liguria Vigilanza per Lune precipitazioni, temporali vento Mart mare M… - ADM_assdemxmi : RT @MilanoInForma: Allerta Meteo Lombardia: temporali in arrivo a Milano, attivato il COC - Elbareport : Edicola Elbana Show del 24 Maggio - finalmente l'allerta meteo, salvata una tartaruga a Campo e nuove gestioni a Pi… - CasalecchioNews : Buongiorno! Il #meteo di @ArpaER ci informa che sarà molto nuvoloso con piogge deboli che nel pomeriggio diverrann… - News24Italy : #Live - Cielo grigio e precipitazioni intense, l'allerta meteo regionale incombe sul Padovano -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta meteo

... Seveso e Lambro , in primis, monitorati dal Coc del Comune di Milano attivato con un'gialla. Precipitazioni, sì, ma tra il debole e il moderato, fino a sera quando la situazione ..., la settimana si apre all'insegna della pioggia sul lecchesegialla della Protezione Civile per rischio idrogeologico LECCO - La sala operativa della Protezione civile di Regione ...Meteo Treviso. Previsioni meteo Treviso, lunedì, 24 maggio: Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 7.7mm di pioggia. Dura ...Una nuova perturbazione atlantica in arrivo sulla Lombardia porterà tanta pioggia lunedì e temperature sotto la media stagionale. Da martedì poi, come riferisce l’esperto meteo Christian Brambilla, ri ...