Allenatore Cagliari | domani a Milano un incontro decisivo per il futuro

(Di lunedì 24 maggio 2021) Ilha in programma unper la scelta sull’della prossima stagione:Giulini incontrerà Semplici, come riporta il Corriere dello Sport, ci sarà l’tra il presidente delTommaso Giulini e l’Leonardo Semplici, presumibilmente a. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Le due parti si parleranno e si confronteranno per decidere quale sarà ildel mister e del, ma le sensazioni al momento sono positive su un proseguimento anche nella prossima stagione con Semplici in panchina L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sardegna_blu : TG Rossoblù-Calcio: Cagliari; incognita allenatore, Semplici in pole - SardiniaPost : Ecco i nomi delle alternative a Semplici. #Cagliari #SerieA - ViSal_Corecap : @torpedine1899 E soprattutto allenatore moderno Mi diverte solo che alcuni lo volevano via dopo lo 0-0 a Cagliari - i_federico731 : @Chiariello_CS @vittmast1986 @YouTube Gattuso, l'allenatore più scarso (considerato l'organico) da quando il Napoli… - Cagliari_1920 : Casini (radiocronista Cagliari): «Lui sarebbe l’allenatore giusto» #cagliaricalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Allenatore Cagliari

Agenzia ANSA

Partono dal pareggio in casa con ile il gol subito nel recupero dai sardi e continuano ... L'tenta la mossa della disperazione emette in campo contemporaneamente Osimhen, Mertens, ...TORINO 4 Lo stesso identico discorso delvale anche per i granata. Nomi importanti come ...ha aiutato Inzaghi che deve fare i conti con un nuovo passo indietro nella sua carriera di...Ballardini è enigmatico: «In questo club può accadere di tutto». A Preziosi piace il tecnico che ha portato la Macedonia agli Europei ...Cagliari quartultimo in classifica insieme al Torino. Quintultimo se si considera il conto degli scontri diretti (pari) e della differenza reti generale. Posizione sotto le aspettative di inizio stagi ...