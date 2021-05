Abrignani Cts | ' Se in 10 milioni non si vaccinano | in Italia rischio nuove varianti insidiose'

Advertising

arwen0506 : Vaccino obbligatorio? Abrignani (Cts): «In dieci milioni rifiutano l'iniezione, senza obbligo non fermeremo il viru… - globalistIT : - BrunoDePiero : Ecco un’altro nazicovidiota! Vaccino obbligatorio? Abrignani (Cts): «In dieci milioni rifiutano l'iniezione, senza… - Mariang47614228 : RT @Para607: Vaccino obbligatorio? Abrignani (Cts): «In dieci milioni rifiutano l'iniezione, senza obbligo non fermeremo il virus». Ma quan… - GonnelliLuca : Ecco: Vaccino, Abrignani (Cts): «In dieci milioni rifiutano l'iniezione, senza obbligo non fermeremo il virus»… -

Ultime Notizie dalla rete : Abrignani Cts

TGCOM

Lo dice Sergio, componente del. "In Italia l'11% dice che non si vuol far vaccinare, il 7% risponde probabilmente no. Di fatto siamo al 18% e la maggior parte è sotto i 60 anni, non è ...: 'In 10 milioni rifiutano vaccino, senza obbligo non fermeremo il virus' Sull'obbligo vaccinale la pensa diversamente il professor Sergio, altro componente del. 'Io sono ...Da oggi gialla anche la Val d'Aosta. Abrignani (Cts): "Assolutamente favorevole all'obbligo vaccinale o non fermeremo il virus" ..."Io sono assolutamente favorevole all'obbligo vaccinale. Già lo dissi a gennaio. Pe questo virus che è un problema di sanità pubblica ci vuole l'obbligo così come lo abbiamo avuto per il vaiolo e per ...