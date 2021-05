Abbasso le dive

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 24 maggio 2021) Due giorni dopo la scenata che Riccardo Muti ha fatto a Riccardo Chailly nell’anticamera del palcoscenico del Teatro alla Scala – eravamo lì per rallegrarci anche noi e filmare magari un abbraccio, sul nostro cellulare sono rimaste invece battute irriferibili – il sovrintendente Dominique Meyer ha finito di leggere la rassegna stampa mondiale, constatato che l’istituzione ne era uscita indenne e ha lasciato intendere a tutti di non volerla esporre una seconda volta a uno tsunami mediatico per motivi così indegni. Dunque no, Muti non dirigerà affatto l’opera che Meyer gli aveva già proposto e anticipato sui quotidiani, almeno fino allo scadere del suo mandato che sarà fra quattro anni, e tanti auguri se il maestro dovesse tentare di sovrapporsi alla Prima del prossimo 7 dicembre con la sua MasterClass di una settimana alla Fondazione Prada, dove è ormai certo che andrà. Non ci sono più ...