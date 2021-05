500 Miglia di Indianapolis, la pole è di Dixon (Di lunedì 24 maggio 2021) Scott Dixon si conferma nel secondo giorno di qualifiche della 500 Miglia di Indianapolis. Domenica 30 scatterà dalla pole position. Già sabato era stato il più veloce conquistando il biglietto per i ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 24 maggio 2021) Scottsi conferma nel secondo giorno di qualifiche della 500di. Domenica 30 scatterà dallaposition. Già sabato era stato il più veloce conquistando il biglietto per i ...

