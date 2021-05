14 milioni ad aziende biologiche | spinta su sostenibilità in Lombardia

(Di lunedì 24 maggio 2021) La Regione, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale, ha aperto un bando da 14di euro per le imprese agricole. Rivolto a imprenditori agricoli iscritti come produttori nell’elenco nazionale degli operatori biologici. È concesso un premio per ettaro di superficie come indennizzo, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi. Sono 1.180 leche nel 2020 avevano in corso impegni sulla misura e che, pertanto, possono accedere ai benefici anche nel 2021. Ettari biologico in crescita del 5% “La– ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi – ha oltre 56.000 ettari coltivati a biologico, aumentati del 5% nell’ultimo anno. Prosegue laverso un’agricoltura più ...

Mov5Stelle : Grazie ai fondi stanziati nel #DecretoSostegniBis prendere un autobus di nuova generazione farà bene alle aziende,… - Marotta14Mauro : RT @Mov5Stelle: Grazie ai fondi stanziati nel #DecretoSostegniBis prendere un autobus di nuova generazione farà bene alle aziende, ai citta… - Lux97335459 : RT @Mov5Stelle: Grazie ai fondi stanziati nel #DecretoSostegniBis prendere un autobus di nuova generazione farà bene alle aziende, ai citta… - smilypapiking : RT @d_stevanato: Ho l’impressione che l’unico modo per farsi “restituire” il 20 per cento delle eredità sopra i 5 milioni sia mettere mano… - kovacs65192495 : RT @Mov5Stelle: Grazie ai fondi stanziati nel #DecretoSostegniBis prendere un autobus di nuova generazione farà bene alle aziende, ai citta… -

Ultime Notizie dalla rete : milioni aziende

Il Mattino di Padova

...l'agevolazione fiscale tende a premiare le operazioni di importo non eccessivo e quindi le...comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5di ...La notizia è grossa: a Montappone sbancato il Superenalotto con una vincita di 156. Il sei ... dagli automobilisti in transito che potrebbero recarsi in una delle tantepresenti su ...La Regione Lombardia, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale, ha aperto un bando da 14 milioni di euro per le imprese agricole ... costi e dei minori ricavi connessi. Sono 1.180 le aziende che ...Lo scorso anno l’isola di Capri ha visto crollare del 70% circa il proprio turismo, in quanto prevalentemente legato ad una clientela straniera, ma le strutture ricettive in questi mesi di fermo si so ...