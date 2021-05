10 cattive Disney più fashion di sempre

(Di lunedì 24 maggio 2021) A 60 anni dal classico Disney, il mito di Crudelia de De Mon rivive nel prequel in live action con Emma Stone. L’attrice Premio Oscar per La La Land eredita la pelliccia maculata della mitologica Glenn Close nel remake del 1996. Diretto da Craig Gillespie – lo stesso dell’acclamato Tonya con Margot Robbie – il film è tratto dal capolavoro d’animazione La carica dei 101 del 1961. Nelle sale italiane a partire da oggi (e dal 28 maggio a pagamento in streaming), Crudelia racconta la storia dell’antagonista Disney più iconica di sempre. Da giovane apprendista di moda nella Londra underground anni ’70 a rivoluzionaria stilista punk, ossessionata dalle pelli dei cani dalmata.

eeverywheeree : malefica è la cattiva migliore tra tutte le cattive dei film disney -

Dal 26 maggio in sala e dal 28 in streaming su Disney+ in Accesso VIP, Crudelia racconta l'origin story di Crudelia De Vil, una delle cattive più iconiche dell'universo Disney, interpretata per l'occasione da Emma Stone, sullo schermo acerrima rivale della stilista/mentore Baronessa, alias Emma Thompson. Da «Crudelia» Emma Stone fashionista punk alla «Malefica» Jolie con corna couture fino alla perfida matrigna di «Cenerentola» nel collier di Cate Blanchett. Impalcature sulla testa, corsetti strettissimi e look audaci: Stone e Thompson ci raccontano via Zoom il pazzo set di "Crudelia".