1 milione di over 60 non ha nemmeno prenotato il vaccino. Eppure contagi e decessi sono ai minimi (Di lunedì 24 maggio 2021) Una situazione epidemiologica in nettissimo miglioramento, con il numero dei morti al minimo e l’intera Italia che, per la prima volta dall’esplosione dell’emergenza Covid, si trovano completamente in giallo, senza più Regioni rosse o arancioni. Compresa quella Valle d’Aosta che ha deciso di anticipare il governo e fissare per il 28 maggio la data di riapertura anche al chiuso dei ristoranti, al momento costretti a lavorare soltanto all’aperto. Eppure, all’interno del governo Draghi, resta forte il partito della prudenza, quello che di allentare finalmente la presa sugli italiani non vuole proprio saperne. Il bollettino delle ultime ore è stato emblematico della situazione, tutt’altro che allarmante, che il Paese sta vivendo: meno di 4 mila nuovi contagi, terapie intensive sempre più alleggerite e soltanto 72 ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 24 maggio 2021) Una situazione epidemiologica in nettissimo miglioramento, con il numero dei morti al minimo e l’intera Italia che, per la prima volta dall’esplosione dell’emergenza Covid, si trovano completamente in giallo, senza più Regioni rosse o arancioni. Compresa quella Valle d’Aosta che ha deciso di anticipare il gno e fissare per il 28 maggio la data di riapertura anche al chiuso dei ristoranti, al momento costretti a lavorare soltanto all’aperto., all’interno del gno Draghi, resta forte il partito della prudenza, quello che di allentare finalmente la presa sugli italiani non vuole proprio saperne. Il bollettino delle ultime ore è stato emblematico della situazione, tutt’altro che allarmante, che il Paese sta vivendo: meno di 4 mila nuovi, terapie intensive sempre più alleggerite e soltanto 72 ...

MaxLap7 : Oggi pretesi Liberali hanno accostato un maldestro ragionamento di un dirigente PD sulla proposta (parimenti maldes… - infoitinterno : Vaccini, somministrate oltre 500mila dosi giornaliere. Over 80: meno di mezzo milione attendono la prima inie… - MarcoGuidi13 : @elliott_il @Rigna_over @occhioceruleo @Gazzetta_it Si è la quota distribuita sui 10 anni di storico: controlla e v… - pl1952 : Vaccini, somministrate oltre 500mila dosi giornaliere. Over 80: meno di mezzo milione attendono la prima iniezione… - Rigna_over : RT @MarcoGuidi13: @rwivkw Dopo un anno sei ancora qui. E dopo un anno spari ancora cazzate. P.s. Quanti morti ha l’Italia per milione di ab… -