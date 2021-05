Ziliani: “Ora insulteranno Gattuso, dimenticano che gli arbitri hanno sempre falsato il campionato. Lo schifo è questo” (Di domenica 23 maggio 2021) Il Napoli pareggia 1-1 contro il Verona e la Juventus conquista la Champions al posto dei partenopei. Il giornalista Paolo Ziliani commenta così su Twitter: “Ora insulteranno Gattuso. Dimenticando che gli arbitri come sempre hanno falsato il campionato: senza il vergognoso rigore regalato alla Juventus da Calvarese (solo l’ultimo della lista) contro l’Inter, il Napoli sarebbe stato in Champions 8 giorni fa. Lo schifo è questo“. Ora insulteranno #Gattuso. Dimenticando che gli arbitri come sempre hanno falsato il campionato: senza il vergognoso rigore regalato alla #Juventus da #Calvarese (solo ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 maggio 2021) Il Napoli pareggia 1-1 contro il Verona e la Juventus conquista la Champions al posto dei partenopei. Il giornalista Paolocommenta così su Twitter: “Ora. Dimenticando che glicomeil: senza il vergognoso rigore regalato alla Juventus da Calvarese (solo l’ultimo della lista) contro l’Inter, il Napoli sarebbe stato in Champions 8 giorni fa. Lo“. Ora. Dimenticando che glicomeil: senza il vergognoso rigore regalato alla #Juventus da #Calvarese (solo ...

