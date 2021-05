Volley, azzurre pronte per la Nations League: dal 25 maggio a Rimini (Di domenica 23 maggio 2021) La Nazionale femminile di Volley è pronta a tornare in campo dopo oltre un anno di stop a causa della pandemia Covid-19. Dal 25 maggio al 27 giugno infatti, le azzurre saranno impegnate nella Volleyball Nations League 2021 nella bolla di Rimini. Il torneo, a differenza delle edizioni precedenti, si svolgerà in un’unica sede per consentire agli atleti di competere nel regime di massima sicurezza. Il concetto di bolla sicura è stato approvato dal Consiglio VNL lo scorso gennaio e, grazie a questo format, le migliori nazionali femminili e maschili avranno la possibilità di giocare in sicurezza per tutta la durata dell’evento. IL REGOLAMENTO E LA FORMULA CALENDARIO COMPLETO VNL FEMMINILE 2021 CALENDARIO ITALIA: PROGRAMMA E TV L’ALBO D’ORO LE 16 NAZIONI ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) La Nazionale femminile diè pronta a tornare in campo dopo oltre un anno di stop a causa della pandemia Covid-19. Dal 25al 27 giugno infatti, lesaranno impegnate nellaball2021 nella bolla di. Il torneo, a differenza delle edizioni precedenti, si svolgerà in un’unica sede per consentire agli atleti di competere nel regime di massima sicurezza. Il concetto di bolla sicura è stato approvato dal Consiglio VNL lo scorso gennaio e, grazie a questo format, le migliori nazionali femminili e maschili avranno la possibilità di giocare in sicurezza per tutta la durata dell’evento. IL REGOLAMENTO E LA FORMULA CALENDARIO COMPLETO VNL FEMMINILE 2021 CALENDARIO ITALIA: PROGRAMMA E TV L’ALBO D’ORO LE 16 NAZIONI ...

