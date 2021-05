Violenza sessuale, nuove foto di presunte vittime sul cellulare dell’imprenditore Di Fazio: altre tre ragazze pronte a denunciare (Di domenica 23 maggio 2021) Dalle analisi delle immagini conservate sul telefono di Antonio Di Fazio, l’imprenditore del settore farmaceutico arrestato dai carabinieri per aver stordito, violentato e fotografato una studentessa 21enne, gli investigatori avevano individuato almeno 5 potenziali vittime di Violenza da parte dell’imprenditore milanese. E così han lanciato un appello, invitando chiunque avesse avuto un appuntamento con Di Fazio e denunciare. E a farsi avanti, per ora, sono state tre giovani che, secondo quanto rilevato dagli inquirenti, risulterebbero essere proprio alcune delle vittime di cui Di Fazio conservava le immagini sul proprio cellulare. Le tre giovani verranno ascoltate nelle prossime ore dai pm di Milano che seguono il ... Leggi su open.online (Di domenica 23 maggio 2021) Dalle analisi delle immagini conservate sul telefono di Antonio Di, l’imprenditore del settore farmaceutico arrestato dai carabinieri per aver stordito, violentato egrafato una studentessa 21enne, gli investigatori avevano individuato almeno 5 potenzialidida partemilanese. E così han lanciato un appello, invitando chiunque avesse avuto un appuntamento con Di. E a farsi avanti, per ora, sono state tre giovani che, secondo quanto rilevato dagli inquirenti, risulterebbero essere proprio alcune delledi cui Diconservava le immagini sul proprio. Le tre giovani verranno ascoltate nelle prossime ore dai pm di Milano che seguono il ...

