Vincono i Maneskin | ma Chiara Ferragni reagisce con un dito medio | il motivo FOTO

Il successo travolgente dei Maneskin ha conquistato l'Eurovision Song Contest 2021 di Rotterdam. Le reazioni sono molteplici nelle ultime ore e occhio a quella di Chiara Ferragni e il suo…

rtl1025 : PRIMO POSTO ?????? I #Maneskin vincono l'#Eurovision Song Contest 2021 ?? @thisismaneskin ?? #ESC2021 #Escita2021… - CB_Ignoranza : ALZALA IN ALTO CAPITANO, PERCHÉ STASERA È ANCORA PIÙ BELLO ESSERE ITALIANI! I @thisismaneskin vincono l'#Eurovision… - RaiPlay : I #Maneskin vincono l'Eurovision Song Contest 2021. La proclamazione qui ?? - MauroGiubileo : RT @Malacrida_Matt: Il rock non muore mai. Grandissimi @thisismaneskin che vincono a mani basse questo #Eurovision . Viva l’Italia, viva la… - xfallingnellox : RT @Aka7evenreal: Aka benedice i Maneskin, i Maneskin vincono. Ciao. @thisismaneskin -

Lo avevano promesso, e lo hanno mantenuto. 'Se ici mettiamo in mutande', avevano inziato così la diretta i commentatori per Rai1 dell'Eurovision Song Contest 2021. E così alla fine della trasmissione, Gabriele Corsi e Cristiano ...Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato - >> clicca quil'Eurovision: il messaggio di Manuel Agnelli emoziona Sono divenuti particolarmente ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...Il successo travolgente dei Maneskin ha conquistato l'Eurovision. Le reazioni sono molteplici e occhio a quella di Chiara Ferragni e il suo dito medio ...