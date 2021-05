VIDEO Maxi-caduta Giro d’Italia, tappa interrotta! Si ritira Emanuel Buchmann (Di domenica 23 maggio 2021) La 15ma tappa del Giro d’Italia è iniziata nel peggior modo possibile, ovvero con una Maxi caduta in gruppo. Dopo nemmeno due minuti dallo start ufficiale dato a Grado, quando si stavano già cercando i primi tentativi di fuga, un tamponamento in coda al plotone ha finito per mandare a terra diversi uomini. Un groviglio di biciclette e di atleti infortunati ha costretto la direzione di corsa a neutralizzare momentaneamente la frazione, 147 km da Grado e Gorizia (circuito finale di una quarantina di chilometri da ripetere tre volte). Tra le vittime più illustri figura il tedesco Emanuel Buchmann. Il 28enne ha deciso di ritirarsi dal Giro d’Italia! L’alfiere della Bora-hansgrohe occupava il sesto posto in classifica ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) La 15madelè iniziata nel peggior modo possibile, ovvero con unain gruppo. Dopo nemmeno due minuti dallo start ufficiale dato a Grado, quando si stavano già cercando i primi tentativi di fuga, un tamponamento in coda al plotone ha finito per mandare a terra diversi uomini. Un groviglio di biciclette e di atleti infortunati ha costretto la direzione di corsa a neutralizzare momentaneamente la frazione, 147 km da Grado e Gorizia (circuito finale di una quarantina di chilometri da ripetere tre volte). Tra le vittime più illustri figura il tedesco. Il 28enne ha deciso dirsi dal! L’alfiere della Bora-hansgrohe occupava il sesto posto in classifica ...

