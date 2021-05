VIDEO Giro d’Italia 2021, quindicesima tappa: arriva la fuga, Victor Campenaerts vince la volata a due (Di domenica 23 maggio 2021) Prima vittoria in carriera per il belga Victor Campenaerts nella Corsa Rosa: nell’edizione numero 104 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, oggi, domenica 23 maggio, il belga ha posto il proprio sigillo al termine della quindicesima tappa, la quattordicesima in linea, con partenza da Grado ed arrivo a Gorizia dopo 147 km. Oggi è arrivata la fuga, dato che il gruppo ha lasciato fare, giungendo attardato al traguardo. Una maxi caduta ad inizio frazione ha causato un momentaneo stop alla frazione, poi proseguita trovando negli ultimi chilometri una brutta grandinata. Di seguito le immagini salienti nel VIDEO di Eurosport. VIDEO HIGHLIGHTS QUINDICESIM tappa Giro ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Prima vittoria in carriera per il belganella Corsa Rosa: nell’edizione numero 104 deldi ciclismo su strada, oggi, domenica 23 maggio, il belga ha posto il proprio sigillo al termine della, la quattordicesima in linea, con partenza da Grado ed arrivo a Gorizia dopo 147 km. Oggi èta la, dato che il gruppo ha lasciato fare, giungendo attardato al traguardo. Una maxi caduta ad inizio frazione ha causato un momentaneo stop alla frazione, poi proseguita trovando negli ultimi chilometri una brutta grandinata. Di seguito le immagini salienti neldi Eurosport.HIGHLIGHTS QUINDICESIM...

Advertising

giroditalia : ???? @Eganbernal è sempre più Rosa. Attacca e stacca tutti sullo Zoncolan! ???? @Eganbernal is safer than ever in the… - giroditalia : ??? The last, super-steep, kilometre of the Stage 14! ??? L'ultimo, super ripido, chilometro della Tappa 14! Powere… - giroditalia : ???? @VCampenaerts wins in Gorizia! ???? @VCampenaerts vince a Gorizia! #Giro - BioNeonHero : RT @giroditalia: ???? @VCampenaerts wins in Gorizia! ???? @VCampenaerts vince a Gorizia! #Giro - cabeltranb : RT @giroditalia: ???? @VCampenaerts wins in Gorizia! ???? @VCampenaerts vince a Gorizia! #Giro -