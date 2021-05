VIDEO F1 | Charles Leclerc | “Sento solo tristezza Avrò bisogno di qualche giorno per stare meglio”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 maggio 2021) Grandissima delusione per, costretto ad abbandonare il Gran Premio di Monaco 2021 ancor prima di cominciare. Il pilota della Ferrari, autore delle pole position nella giornata di ieri, non ha potuto prendere parte alla corsa per la rottura del portamozzo sinistro sulla sua SF21. “. Ero molto emotivo nella macchina quando ho saputo che non potevo partire. Mi dispiace anche per i meccanici che hanno fatto tanto per rimetterla a posto.diper”, ha dettoai microfoni di Sky Sport. Di seguito ildelle dichiarazioni integrali didopo il ...