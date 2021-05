Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 maggio 2021)DEL 23 MAGGIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA PROVINCIALE ARDEA-FONTANA DEI PAPI, DA DOMANI 24 MAGGIO AL VIA LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA NEL COMUNE DI ARDEA; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO DALLE 7.00 ALLE 17.30 TRA IL KM 0+000 E IL KM 10+000 IN TRATTI SALTUARI, CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA, SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H. TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 23 GIUGNO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ ...