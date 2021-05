Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 maggio 2021)DEL 23 MAGGIOORE 13.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA MATTINATA DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA A24TERAMO E ARDEATINA IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PONTINA E APPIA CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA BIS TRA IL RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO SULLA CASSIA CODE TRA TOMBA DI NERONE E GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SI RALLENTA SULLA PONTINA TRA IL SPINACETO E CASTELNO IN DIREZIONE POMEZIA CODE A TRATTI SU VIA APPIA TRA CAVA DEI SELCI E ALBANO LAZIALE NELLE DUE DIREZIONI DISAGI ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE ...