"Via, scappate!". Eurovision, problema tecnico durante l'esibizione. Gli artisti costretti a fermarsi: "Poteva finire malissimo" (Di domenica 23 maggio 2021) Una grande organizzazione quella della finale di Eurovision Song Contest 2021 a Rotterdam di venerdì 21 maggio 2021. Tuttavia, come spesso accade in situazioni del genere, con un susseguirsi di tanti artisti sullo stesso palco, si è verificato un gravissimo incidente ai danni della squadra rappresentante la Repubblica di San Marino, che ha messo seriamente in pericolo l'incolumità fisica di Senhit e dei ballerini che, insieme al rapper americano FLO RIDA. Ma cosa è successo? La pedana rotante sulla quale gli artisti si stavano esibendo non è stata fermata dal tecnico previsto dall'organizzazione, così Senhit e i ballerini hanno dovuto saltare giù dalla pedana in movimento a forte velocità. Poiché la pedana è di fatto una lastra di metallo di circa 6×2 metri che ruota rapidamente, sollevata di alcune decine di centimetri dal suolo.

