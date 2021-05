Verstappen | Provo tanto orgoglio | ma voglio già guardare avanti

(Di domenica 23 maggio 2021) Per la prima volta vincitore a Montecarlo e per la prima volta leader della classifica iridata. Maxha vissuto una giornata da incorniciare al GP di Monaco, appuntamento dove non era mai ...

Per la prima volta vincitore a Montecarlo e per la prima volta leader della classifica iridata. Maxha vissuto una giornata da incorniciare al GP di Monaco, appuntamento dove non era mai neanche riuscito a salire sul podio. GP Monaco: cronaca e ordine d'arrivo Tanto controllo La non ...una grande tristezza'. LA GARAin partenza mantiene la testa della corsa, seguito da Bottas e Sainz: il pilota olandese cerca subito di prendere margine con una serie di giri ...Il Gran Premio di Montecarlo ha decretato per la prima volta dal 2014 l’assenza in testa contemporanea della classifica piloti ed a squadre del duopolio Mercedes – Ferrari. La vittoria di Verstappen, ...Primo podio in carriera per Max Verstappen a Monaco, che stacca Lewis Hamilton in classifica e si prende la testa del Mondiale.