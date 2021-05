Verstappen leader del Mondiale nel giorno dell' autogol Ferrari

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 23 maggio 2021) A Monte Carlo ecco il ribaltone: Maxvince e sorpassa Hamilton, triste e brontolone in settima posizione (quasi doppiato), in vetta alla classifica. Al solito tra le curve del ricco Principato di sorpassi neanche a parlarne, in un lungo serpentone dove la lotta per lo spettatore è spesso con le braccia di Morfeo. Ma più del successo’olandese rampante si parla e si parlerà a lungo, amaro al punto da far passare ingiustamente in secondo piano il secondo posto (primo podio in stagione) di un eccellentissimo Carlos Sainz. A posteriori è facile parlare, ed è quindi ancor più agevole avere ragione. E quindi sia crocefisso Binotto! La figura non è stata di quelle da encomio, chiaro. Ma proviamo a ragionare a priori e non dopo. Quante possibilità ...