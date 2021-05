Verona, Ceccherini: “Mi aspetto un Napoli veemente nella ripresa, ha il dovere di vincere” (Di domenica 23 maggio 2021) Federico Ceccherini, difensore del Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante l’intervallo della partita contro il Napoli. Di seguito quanto dichiarato: “Abbiamo motivazioni differenti, ma vogliamo onorare il campionato. Vogliamo chiudere in bellezza quest’anno. Mi aspetto un Napoli veemente nel secondo tempo, ha il dovere di vincere e partirà fortissimo. Dobbiamo restare concentrati”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 maggio 2021) Federico, difensore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante l’intervallo della partita contro il. Di seguito quanto dichiarato: “Abbiamo motivazioni differenti, ma vogliamo onorare il campionato. Vogliamo chiudere in bellezza quest’anno. Miunnel secondo tempo, ha ildie partirà fortissimo. Dobbiamo restare concentrati”.

