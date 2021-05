Verdetti Serie A: Milan-Juve in Champions, Napoli-EL. Roma-Conference (Di domenica 23 maggio 2021) Verdetti Serie A: la fatal-Verona condanna il Napoli all’EL ed l’accoppiata Milan-Juventus festeggia la Champions League. Roma di rimonta in Conference League La Serie A ha emesso i Verdetti definitivi: si è chiuso ufficialmente il campionato ed è spuntata la sorpresa più inattesa. Il Napoli pareggia 1-1 contro il Verona e si condanna all’Europa League, vedendo così attuato il sorpasso di Milan e Juventus, vincenti nettamente contro Atalanta e Bologna, qualificandosi alla prossima Champions League insieme alla Dea e ai campioni d’Italia dell’Inter. Un risultato clamoroso che condanna i ragazzi di Gattuso al 5° posto e dunque l’appuntamento con ... Leggi su zon (Di domenica 23 maggio 2021)A: la fatal-Verona condanna ilall’EL ed l’accoppiatantus festeggia laLeague.di rimonta inLeague LaA ha emesso idefinitivi: si è chiuso ufficialmente il campionato ed è spuntata la sorpresa più inattesa. Ilpareggia 1-1 contro il Verona e si condanna all’Europa League, vedendo così attuato il sorpasso dintus, vincenti nettamente contro Atalanta e Bologna, qualificandosi alla prossimaLeague insieme alla Dea e ai campioni d’Italia dell’Inter. Un risultato clamoroso che condanna i ragazzi di Gattuso al 5° posto e dunque l’appuntamento con ...

