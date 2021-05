Verdetti Premier: Liverpool e Chelsea in Champions, Leicester in Europa League. Delusioni Everton e Arsenal (Di domenica 23 maggio 2021) Si è conclusa la Premier League 2020/2021 dopo l’ultima giornata. Il Manchester City già campione ha vinto per 5-0 contro l’Everton di Ancelotti che delude e chiude al decimo posto in classifica. Per quanto riguarda i Verdetti vanno in Champions Manchester United, Liverpool e Chelsea. Solo Europa League per il Leicester e West Ham. Il Tottenahm si qualifica in Conference League. Male anche l’Arsenal di Arteta che si piazza all’ottavo posto e non si qualifica in nessuna competizione europea. In zona salvezza retrocedono: Fulham, West Bromwich e Sheffield Utd. FOTO: Twitter Premier League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021) Si è conclusa la2020/2021 dopo l’ultima giornata. Il Manchester City già campione ha vinto per 5-0 contro l’di Ancelotti che delude e chiude al decimo posto in classifica. Per quanto riguarda ivanno inManchester United,. Soloper ile West Ham. Il Tottenahm si qualifica in Conference. Male anche l’di Arteta che si piazza all’ottavo posto e non si qualifica in nessuna competizione europea. In zona salvezza retrocedono: Fulham, West Bromwich e Sheffield Utd. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

