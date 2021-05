Verbania | precipita funivia Stresa - Mottarone Almeno 9 vittime

Advertising

rostokkio : #Stresa precipita funivia. Obama aveva messo le mano avanti con la storia degli UFO. #verbania - Doblerin : RT @BreakingItalyNe: VERBANIA: Precipita una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone nei pressi del lago Maggiore: Almeno… - esseci71 : RT @BreakingItalyNe: VERBANIA: Precipita una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone nei pressi del lago Maggiore: Almeno… - BreakingItalyNe : VERBANIA: Precipita una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone nei pressi del lago Maggiore: Alme… - SKAgnozzo : RT @ultimoranet: #Verbania, precipita la funivia Stresa-Mottarone: almeno 4 vittime. Si temono bambini coinvolti ?? @ultimoranet -

Ultime Notizie dalla rete : Verbania precipita

La funivia che collega Stresa con il Mottarone è precipitata e al momento ci sono almeno 5 vittime . Due bambini sono gravi e sono stati portati in ospedale a Torino. Si sarebbe staccata una cabina, ...Grave incidente sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di, dove si staccata una cabina della funivia. Sul posto sta intervenendo il Soccorso alpino piemontese e sono gi state inviate due eliambulanze del 118 oltre alle squadre a terra. Secondo le ...Grave incidente alla funivia Stresa-Mottarone, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola: una fune ha ceduto e una cabina è caduta in uno dei punti più alti, in cui l’impianto corre più staccato da terra.Grave incidente alla funivia Stresa-Mottarone, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola, dove una cabina è precipitata in uno dei punti più alti del ...