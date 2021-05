Verbania | precipita funivia Stresa - Mottarone Almeno 9 morti

Advertising

mediamannetje : RT @BreakingItalyNe: VERBANIA: Precipita una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone nei pressi del lago Maggiore: Sale a… - mueller_nyc : RT @BreakingItalyNe: VERBANIA: Precipita una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone nei pressi del lago Maggiore: Sale a… - fulviodeangeli1 : Verbania, precipita funivia Stresa-Mottarone. Almeno 8 morti - Olafvandijk : RT @BreakingItalyNe: VERBANIA: Precipita una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone nei pressi del lago Maggiore: Sale a… - fainformazione : Funivia Stresa-Mottarone, precipita una cabina: 8 vittime, gravi 2 bambini Grave incidente alla funivia Stresa-Mot… -

Ultime Notizie dalla rete : Verbania precipita

Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di, quelli del ...funivia: riattivata nel 2016 dopo due anni di stop Un'altra lunga chiusura si era verificata ...la funivia Stresa - Mottarone in Piemonte, e sarebbero almeno 8 i morti. Due bambini rimasti feriti in modo grave sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Regina Margherita di ...STRESA (VERBANIA) E’ di nove morti e due bambine ferite, il bilancio definitivo dell’incidente sulla funivia del Mottarone, a Stresa (Verbania). Una delle due cabine è precipitata - sembra per il cedi ...Collega il Piazzale Lido di Stresa alla vetta della montagna che divide il Lago Maggiore da quello di Orta. Un tratto panoramico della durata di 20 minuti diviso in due tronconi ...