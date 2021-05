Verbania | precipita funivia Stresa - Mottarone Almeno 8 vittime

(Di domenica 23 maggio 2021) Lache collegacon ilta e al momento ci sono. Due bambini sono gravi e sono stati portati in ospedale a Torino. Si sarebbe staccata una cabina, ...

partenopeoswiss : RT @notiziedalraimo: #Piemonte, #Verbania: precipita la funivia #StresaMottarone: almeno 4 vittime. Leggi l'articolo: - StevenNott : RT @BreakingItalyNe: VERBANIA: Precipita una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone nei pressi del lago Maggiore: Almeno… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Precipita #Funivia a #Verbania: 9 morti e 3 feriti - - Kaen88412972 : Verbania, funivia del Mottarone precipita: 8 morti, 2 bimbi gravi - MichelePaduano : RT @BreakingItalyNe: VERBANIA: Precipita una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone nei pressi del lago Maggiore: Almeno… -

Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di, quelli del distaccamento di Gravellona Toce e di Stresa, in azione anche un elicottero dei vigili del fuoco e due ...la funivia Stresa - Mottarone in Piemonte, e sarebbero almeno 8 i morti. Due bambini rimasti feriti in modo grave sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Regina Margherita di ...Sarebbero almeno 9 le vittime confermate. Tre i feriti. Due bambin trasportati con l'elisoccorso al Regina Margherita di Torino.E’ di almeno 8 morti il bilancio di un gravissimo incidente alla funivia del Mottarone, a Stresa, località sul Lago Maggiore al confine tra Piemonte e Lombardia. Una cabina con a bordo oltre una decin ...