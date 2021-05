Verbania, precipita funivia Stresa - Mottarone. Almeno 13 morti (Di domenica 23 maggio 2021) Il quotidiano francese Le Monde rileva che "le riprese dei vigili del fuoco mostrano i detriti della funivia in una zona boscosa, a cui è difficile accedere a causa della sua ripida pendenza". Dalla ... Leggi su quotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Il quotidiano francese Le Monde rileva che "le riprese dei vigili del fuoco mostrano i detriti dellain una zona boscosa, a cui è difficile accedere a causa della sua ripida pendenza". Dalla ...

