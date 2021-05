Ventola alla Bobo TV: “Conceiçao vicino al Napoli”, interviene Vieri: “L’allenatore sarà un altro” (Di domenica 23 maggio 2021) Nel corso della diretta su Twitch alla Bobo TV, l’ex attaccante Nicola Ventola ha rivelato una notizia in suo possesso sul futuro della panchina del Napoli. “Da quello che ho saputo, in caso di Champions League, il Napoli sarebbe vicino a Sergio Conceiçao“. A quel punto interviene Christian Vieri che invece conferma la volontà di De Laurentiis di puntare su un nome altisonante: “No, io ho avuto ancora conferme su Massimiliano Allegri“. Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 maggio 2021) Nel corso della diretta su TwitchTV, l’ex attaccante Nicolaha rivelato una notizia in suo possesso sul futuro della panchina del. “Da quello che ho saputo, in caso di Champions League, ilsarebbea Sergio“. A quel puntoChristianche invece conferma la volontà di De Laurentiis di puntare su un nome altisonante: “No, io ho avuto ancora conferme su Massimiliano Allegri“.

