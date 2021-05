Ventinove anni dalla strage di Capaci: Benevento ricorda Giovanni Falcone (VIDEO) (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento- Il 23 maggio non è un giorno qualunque: 29 anni fa su un tratto stradale, all’altezza di Capaci perse la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e la scorta in una feroce vendetta di mafia. Un omaggio floreale in ricordo di quei morti presso il Tribunale e presso la Questura di via De Caro hanno sottolineato quegli eventi come la società civile di Benevento non dimentica e le note eseguite da Carmine Ozzella della classe quinta del Liceo Musicale Guacci , presidio di Libera, hanno reso struggente il momento di raccoglimento. Il coordinamento provinciale di Libera ha voluto promuovere questa cerimonia con tre distinti momenti. Presenti il Procuratore Aldo Policastro, il Questore Luigi Buonagura, il magistrato Sergio Pezza, in rappresentanza ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti- Il 23 maggio non è un giorno qualunque: 29fa su un tratto stradale, all’altezza diperse la vita il magistrato Giov, la moglie e la scorta in una feroce vendetta di mafia. Un omaggio floreale in ricordo di quei morti presso il Tribunale e presso la Questura di via De Caro hanno sottolineato quegli eventi come la società civile dinon dimentica e le note eseguite da Carmine Ozzella della classe quinta del Liceo Musicale Guacci , presidio di Libera, hanno reso struggente il momento di raccoglimento. Il coordinamento provinciale di Libera ha voluto promuovere questa cerimonia con tre distinti momenti. Presenti il Procuratore Aldo Policastro, il Questore Luigi Buonagura, il magistrato Sergio Pezza, in rappresentanza ...

