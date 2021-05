Veicoli commerciali: il noleggio furgoni sempre più richiesto da ditte e imprese (Di domenica 23 maggio 2021) Sono in aumento le aziende di varia natura che, al fine di rendere più agevole il loro lavoro, si affidano al noleggio dei mezzi di trasporto I vantaggi sono innumerevoli e riguardano la varietà dei Veicoli commerciali disponibili, la sicurezza di avere sempre un’elevata qualità grazie ai controlli rigorosi e la possibilità di usufruire di un notevole risparmio: infatti, gli oneri relativi al mezzo, come la manutenzione ordinaria e straordinaria, sono a carico della ditta di noleggio. Naturalmente, per beneficiare al meglio di queste opportunità è importante rivolgersi a realtà specializzate, dalla grande esperienza nel settore, come per esempio Giffi Noleggi. L’azienda, infatti, attiva in molte aree del territorio nazionale, mette a disposizione un servizio di noleggio ... Leggi su newsmondo (Di domenica 23 maggio 2021) Sono in aumento le aziende di varia natura che, al fine di rendere più agevole il loro lavoro, si affidano aldei mezzi di trasporto I vantaggi sono innumerevoli e riguardano la varietà deidisponibili, la sicurezza di avereun’elevata qualità grazie ai controlli rigorosi e la possibilità di usufruire di un notevole risparmio: infatti, gli oneri relativi al mezzo, come la manutenzione ordinaria e straordinaria, sono a carico della ditta di. Naturalmente, per beneficiare al meglio di queste opportunità è importante rivolgersi a realtà specializzate, dalla grande esperienza nel settore, come per esempio Giffi Noleggi. L’azienda, infatti, attiva in molte aree del territorio nazionale, mette a disposizione un servizio di...

