Valiante | «Lavoriamo per dare a Baronissi la dimensione di smart city»

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 23 maggio 2021) di Pina Ferroè una città in continua evoluzione. L’amministrazione comunale lavora per farne sempre più città di eccellenza e punto di riferimento della valle dell’irno e non solo. Sindaco Gianfranco, lentamente si sta uscendo dalla fase emergenziale legata alla pandemia. Quanto è stato difficile in questi programmare il futuro? «È stato sicuramente molto complicato, perché quotidianamente l’emergenza covid ha portato via energie e risorse.però non si è mai fermata, siamo andati sempre avanti per costruire una città sempre più all’avanguardia, innovativa, sicura.ogni giorno perladi: servizi alla persona, pari opportunità a tutti, benessere, bellezza». ...