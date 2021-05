Vaccino, Moderna: 'Alle persone fragili occorre terza dose entro la fine dell'estate' (Di domenica 23 maggio 2021) 'Vaccinare con una terza dose tutti i soggetti a rischio dalla fine dell'estate, in particolare i residenti delle case di cura che hanno ricevuto la prima dose all'inizio dell'anno': è quanto ... Leggi su leggo (Di domenica 23 maggio 2021) 'Vaccinare con unatutti i soggetti a rischio dalla, in particolare i residentie case di cura che hanno ricevuto la primaall'inizio'anno': è quanto ...

