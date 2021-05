Vaccino in vacanza, l’ipotesi al vaglio del governo e i primi accordi tra Regioni. Ecco come potrebbe funzionare (Di domenica 23 maggio 2021) Il governo e la struttura commissariale al lavoro per sbloccare la somministrazione del Vaccino in vacanza. Il governo continua a ragionare sulla stagione estiva e sulla campagna di vaccinazione. Il timore è che le ferie e le vacanze possano rallentare pericolosamente la somministrazione dei vaccini in Italia. Un rallentamento che la struttura commissariale vuole evitare ad ogni costo. Da qui l’ipotesi del Vaccino in vacanza. Il Commissario Figliuolo ha invitato le persone a programmare le ferie e i viaggi in base al proprio calendario vaccinale. Ovviamente non tutti avranno questa accortezza e non per tutti sarà possibile farlo. Da qui la proposta di vaccinare le persone in vacanza. Ma non è così semplice. Aprire alla somministrazione del ... Leggi su newsmondo (Di domenica 23 maggio 2021) Ile la struttura commissariale al lavoro per sbloccare la somministrazione delin. Ilcontinua a ragionare sulla stagione estiva e sulla campagna di vaccinazione. Il timore è che le ferie e le vacanze possano rallentare pericolosamente la somministrazione dei vaccini in Italia. Un rallentamento che la struttura commissariale vuole evitare ad ogni costo. Da quidelin. Il Commissario Figliuolo ha invitato le persone a programmare le ferie e i viaggi in base al proprio calendario vaccinale. Ovviamente non tutti avranno questa accortezza e non per tutti sarà possibile farlo. Da qui la proposta di vaccinare le persone in. Ma non è così semplice. Aprire alla somministrazione del ...

