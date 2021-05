Vaccino day a Somma Vesuviana: in un’ora 180 dosi somministrate (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Ieri sera ben 180 vaccinati in un’ora! Un risultato davvero importante. Un plauso vorrei farlo ai cittadini di Somma Vesuviana perché il loro comportamento è stato davvero esemplare. Un grazie alla Curia, dunque al Vescovo della Diocesi di Nola, Mons. Francesco Marino, all’Asl, a Nunzia Tavella direttore socio – sanitario del Distretto 48 dell’Asl Na 3, ai medici, agli infermieri, alla Responsabile del Polo Vaccinale di Somma Vesuviana, dott.ssa Carmela Tufano, al Coordinatore dell’Aggregazione Funzionale Territoriale del Distretto sanitario 48 dell’ambito Somma Vesuviana, dott. Pasquale Fornaro, al Vice Direttore della Caritas Diocesana di Nola e Presidente Fondazione S.I.C.A.R, Raffaele Cerciello, alla Protezione Civile, all’AISA, Croce ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Ieri sera ben 180 vaccinati in! Un risultato davvero importante. Un plauso vorrei farlo ai cittadini diperché il loro comportamento è stato davvero esemplare. Un grazie alla Curia, dunque al Vescovo della Diocesi di Nola, Mons. Francesco Marino, all’Asl, a Nunzia Tavella direttore socio – sanitario del Distretto 48 dell’Asl Na 3, ai medici, agli infermieri, alla Responsabile del Polo Vaccinale di, dott.ssa Carmela Tufano, al Coordinatore dell’Aggregazione Funzionale Territoriale del Distretto sanitario 48 dell’ambito, dott. Pasquale Fornaro, al Vice Direttore della Caritas Diocesana di Nola e Presidente Fondazione S.I.C.A.R, Raffaele Cerciello, alla Protezione Civile, all’AISA, Croce ...

