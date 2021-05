Vaccino Covid, quanto dura l’immunità (Di domenica 23 maggio 2021) Covid, quanto dura l’immunità data dal Vaccino contro il nuovo coronavirus? Gli ultimi studi lasciano ben sperare. Avviata a pieno regime la campagna di vaccinazione, resta ora da chiarire un punto fondamentale: quanto dura l’immunità data dal Vaccino contro il Covid? Si tratta di una domanda cruciale anche per capire come muoversi in futuro, se si tratterà di una vaccinazione annuale come quella contro l’influenza o se basterà la somministrazione delle prime due dosi per avere una copertura di diversi anni. In questo caso evidentemente si aprirebbe uno scenario differente. In base alle evidenze scientifiche a disposizione, è realistico parlare di un’immunità per un periodo di sei o al massimo nove mesi. Gli ... Leggi su newsmondo (Di domenica 23 maggio 2021)data dalcontro il nuovo coronavirus? Gli ultimi studi lasciano ben sperare. Avviata a pieno regime la campagna di vaccinazione, resta ora da chiarire un punto fondamentale:data dalcontro il? Si tratta di una domanda cruciale anche per capire come muoversi in futuro, se si tratterà di una vaccinazione annuale come quella contro l’influenza o se basterà la somministrazione delle prime due dosi per avere una copertura di diversi anni. In questo caso evidentemente si aprirebbe uno scenario differente. In base alle evidenze scientifiche a disposizione, è realistico parlare di un’immunità per un periodo di sei o al massimo nove mesi. Gli ...

