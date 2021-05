Vaccino Covid, la seconda dose in vacanza: l’ipotesi del governo per il domicilio provvisorio di almeno 3 settimane (Di domenica 23 maggio 2021) Per il richiamo del Vaccino in vacanza un cambio di domiciliazione provvisorio, realisticamente non inferiore alle tre settimane. E da effettuare tramite una comunicazione all’Asl di arrivo. Il nodo delle banche dati Leggi su corriere (Di domenica 23 maggio 2021) Per il richiamo delinun cambio di domiciliazione, realisticamente non inferiore alle tre. E da effettuare tramite una comunicazione all’Asl di arrivo. Il nodo delle banche dati

Advertising

RobertoBurioni : Riassunto varianti dopo la tappa del Giro. Preoccupante l'incremento della contagiosità (non sottovalutatela!), mol… - MediasetTgcom24 : Covid, gli Usa: 'Non chiederemo la prova del vaccino a turisti' #Coronavirus - repubblica : Covid, Pregliasco: 'Sarà necessaria la terza dose di vaccino. Forse richiami per due o tre anni' - romymenichelli : RT @RobertoBurioni: Riassunto varianti dopo la tappa del Giro. Preoccupante l'incremento della contagiosità (non sottovalutatela!), molto m… - ROMPIGLIONII : RT @liliaragnar: PFIZER ANNUNCIA L'AGGIORNAMENTO DEL VACCINO COVID-19, CHE ORA COMPRENDE MICROSOFT CHIPS PER RIDURRE I SINTOMI Bene, dove s… -