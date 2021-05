Vaccino Covid, il Tar di Catania: “Nessun diritto di avere la seconda dose entro 40 giorni per i furbetti che hanno saltato la fila” (Di domenica 23 maggio 2021) Quando la campagna vaccinale era iniziata da poche settimane la cronaca ha dovuto registrato il fenomeno dei furbetti che hanno saltato la fila scavalcando chi ne aveva diritto prima. Le Regioni – e le procure – hanno reagito al fenomeno con diversi provvedimenti. E ci sono già alcune sentenze dei giudici amministrativi. Una delle ultime, come riporta Il Sole 24 ore, è quella del Tribunale ammnistrativo di Catania. Il verdetto è molto duro con cui chi ha ottenuto la prima dose del Vaccino con percorsi “abbreviati”. Le toghe hanno deciso che non può pretendere anche la seconda dose con la stessa procedura. Alcuni vaccinati con il percorso abbreviato hanno impugnato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Quando la campagna vaccinale era iniziata da poche settimane la cronaca ha dovuto registrato il fenomeno deichelascavalcando chi ne avevaprima. Le Regioni – e le procure –reagito al fenomeno con diversi provvedimenti. E ci sono già alcune sentenze dei giudici amministrativi. Una delle ultime, come riporta Il Sole 24 ore, è quella del Tribunale ammnistrativo di. Il verdetto è molto duro con cui chi ha ottenuto la primadelcon percorsi “abbreviati”. Le toghedeciso che non può pretendere anche lacon la stessa procedura. Alcuni vaccinati con il percorso abbreviatoimpugnato il ...

RobertoBurioni : Riassunto varianti dopo la tappa del Giro. Preoccupante l'incremento della contagiosità (non sottovalutatela!), mol… - sole24ore : Covid, per i furbetti del vaccino la seconda dose può attendere - MediasetTgcom24 : Covid, gli Usa: 'Non chiederemo la prova del vaccino a turisti' #Coronavirus - quotidianodirg : Vaccino Covid Sicilia, prima dose solo con Moderna e AstraZeneca - SoniaLaVera : RT @valy_s: #COVID19 Dopo #Pfizer arriva anche #ModeRNA a chiedere l’autorizzazione per inoculare il suo vaccino ai MINORI: La casa farmac… -