Vaccini: Regno Unito supera 60 milioni di dosi somministrate (Di domenica 23 maggio 2021) Nuovo record superato nella corsa ai Vaccini del Regno Unito, che secondo i dati diffusi oggi ha sfondato i 60,5 milioni di dosi somministrate, mentre si conferma per ora ai minimi europei per i morti ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 maggio 2021) Nuovo recordto nella corsa aidel, che secondo i dati diffusi oggi ha sfondato i 60,5di, mentre si conferma per ora ai minimi europei per i morti ...

Advertising

fisco24_info : Vaccini: Regno Unito supera 60 milioni di dosi somministrate: Richiami balzano a 22,7 mln contro ceppo indiano. Sol… - tormalina33 : RT @Diletta44391797: @MinervaMcGrani1 In Inghilterra, 50 mln di vaccini, nel Regno Unito 60 mln e sta salendo la curva dei contagi. Posto c… - ejasonogiaime : nel Regno Unito hanno già fatto 60 milioni di vaccini. in italia ovviamente siamo sempre gli ultimi - Pinuccio6512 : RT @Diletta44391797: @MinervaMcGrani1 In Inghilterra, 50 mln di vaccini, nel Regno Unito 60 mln e sta salendo la curva dei contagi. Posto c… - djnutria57 : RT @Diletta44391797: @MinervaMcGrani1 In Inghilterra, 50 mln di vaccini, nel Regno Unito 60 mln e sta salendo la curva dei contagi. Posto c… -