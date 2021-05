Vaccini in vacanza, nuova ipotesi dal Governo: di cosa si tratta (Di domenica 23 maggio 2021) Il Governo sta lavorando per rendere dispobibili i Vaccini anche nelle località turistiche. Il nuovo progetto nel dettaglio: due regioni già pronte Dopo quasi 6 mesi di campagna vaccinale, per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 23 maggio 2021) Ilsta lavorando per rendere dispobibili ianche nelle località turistiche. Il nuovo progetto nel dettaglio: due regioni già pronte Dopo quasi 6 mesi di campagna vaccinale, per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

Rundagio : RT @carloalberto: Mi viene da piangere. Allo scoppio della pandemia Governo e Regioni si sono rifiutati di attivare l’interoperabilità del… - collecasati : RT @carloalberto: Mi viene da piangere. Allo scoppio della pandemia Governo e Regioni si sono rifiutati di attivare l’interoperabilità del… - Pasquino70 : Oggi il @Corriere sbatte in prima pagina la cazzata dei vaccini in vacanza. Sapete meglio di me che sta roba è una… - salernonotizie : Vaccini Covid in vacanza, ipotesi per chi ha domicilio temporaneo di 3 settimane - SteCargio : RT @carloalberto: Mi viene da piangere. Allo scoppio della pandemia Governo e Regioni si sono rifiutati di attivare l’interoperabilità del… -