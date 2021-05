Vaccini, domani centri chiusi a Napoli: si riprende martedì (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – domani centri vaccinali chiusi a Napoli, in attesa dell’arrivo delle nuove dosi visto che le scorte si sono esaurite. I centri vaccinali riprenderanno martedì con l’apertura di tutti gli hub, dalla Stazione Marittima a Capodichino, dalla Mostra d’Oltremare al Museo Madre e alla Fagianeria di Capodimonte. domani, infatti, riparte la fornitura alla Campania delle dosi con la consegna di 40.000 Vaccini Astrazeneca, una consegna di Moderna, mentre mercoledì saranno portate a Napoli 218.000 dosi di Pfizer da distribuire a tutte le Asl della Regione. La Asl partenopea, dopo il successo della notte bianca dei Vaccini a Napoli con circa ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutivaccinali, in attesa dell’arrivo delle nuove dosi visto che le scorte si sono esaurite. Ivaccinalirannocon l’apertura di tutti gli hub, dalla Stazione Marittima a Capodichino, dalla Mostra d’Oltremare al Museo Madre e alla Fagianeria di Capodimonte., infatti, riparte la fornitura alla Campania delle dosi con la consegna di 40.000Astrazeneca, una consegna di Moderna, mentre mercoledì saranno portate a218.000 dosi di Pfizer da distribuire a tutte le Asl della Regione. La Asl partenopea, dopo il successo della notte bianca deicon circa ...

