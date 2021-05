Vaccini Covid in vacanza, l’ipotesi di un’iscrizione temporanea alle Asl delle regioni di villeggiatura (Di domenica 23 maggio 2021) L’estate 2021 è alle porte e molto probabilmente gli italiani torneranno a viaggiare e a godersi finalmente quella tanto sognata libertà. Naturalmente la campagna vaccinale anti-Covid non si fermerà, ma continuerà in maniera incessante. Con l’arrivo delle vacanza si pone un piccolo problema sul suo regolare svolgimento: “Come faranno gli italiani in villeggiatura a ricevere la seconda dose o anche semplicemente la prima?“ In queste ultime ore il Governo è al lavoro per poter garantire a tutta la popolazione di poter accedere ai Vaccini Covid anche in vacanza. Per ora sembrano diverse le ipotesi da valutare. Vaccini Covid anche in vacanza: l’ipotesi per chi si troverà fuori regione La ... Leggi su urbanpost (Di domenica 23 maggio 2021) L’estate 2021 èporte e molto probabilmente gli italiani torneranno a viaggiare e a godersi finalmente quella tanto sognata libertà. Naturalmente la campagna vaccinale anti-non si fermerà, ma continuerà in maniera incessante. Con l’arrivosi pone un piccolo problema sul suo regolare svolgimento: “Come faranno gli italiani ina ricevere la seconda dose o anche semplicemente la prima?“ In queste ultime ore il Governo è al lavoro per poter garantire a tutta la popolazione di poter accedere aianche in. Per ora sembrano diverse le ipotesi da valutare.anche inper chi si troverà fuori regione La ...

