Vaccini covid, che business: ci sono 9 nuovi miliardari, ecco i nomi (Di domenica 23 maggio 2021) Grazie ai Vaccini anti covid vi sono nel mondo nove nuovi miliardari. Il business legato al siero che permette di non contrarre il coronavirus è mastodontico vista la pandemia in corso, e di conseguenza le dosi prodotte di farmaci sono altrettante immense, con profitti inestimabili. Ugur Sahin fra i nuovi miliardari grazie ai Vaccini covid: ecco gli altri (Foto Birgun)A rivelare l’esistenza dei nuovi Paperon de Paperoni è The People’s Vaccine Alliance, che ha elencato i nomi di questi nove fortunati, a cominciare da Stephane Bancel, il CEO di Moderna, azienda che produce l’omonimo vaccino anti covid. C’è poi Ugur Sahin, ceo nonché ... Leggi su computermagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Grazie aiantivinel mondo nove. Illegato al siero che permette di non contrarre il coronavirus è mastodontico vista la pandemia in corso, e di conseguenza le dosi prodotte di farmacialtrettante immense, con profitti inestimabili. Ugur Sahin fra igrazie aigli altri (Foto Birgun)A rivelare l’esistenza deiPaperon de Paperoni è The People’s Vaccine Alliance, che ha elencato idi questi nove fortunati, a cominciare da Stephane Bancel, il CEO di Moderna, azienda che produce l’omonimo vaccino anti. C’è poi Ugur Sahin, ceo nonché ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, vaccini ai bambini. In Uk la lettera di 40 scienziati: “Non ripetere gli errori della storia. Nessuno sotto… - Mov5Stelle : Durante il Global Health Summit di Roma, il premier Mario Draghi apre alla liberalizzazione dei brevetti dei vaccin… - repubblica : Covid, Pregliasco: 'Sarà necessaria la terza dose di vaccino. Forse richiami per due o tre anni' - m__a__r__c__o : RT @simabastaroghi: Le autorità scozzesi hanno riconosciuto la responsabilità dei vaccini anti Covid come causa di morte multipla https://… - adambra : Covid, vaccini ai bambini. In Uk la lettera di 40 scienziati: “Non ripetere gli errori della storia. Nessuno sotto… -