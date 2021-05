Usa, lo scienziato lucano Pasquale D’Acunzo premiato per la sua scoperta sull’Alzheimer (Di domenica 23 maggio 2021) Durante il decimo meeting internazionale organizzato dalla International Society for Extracellular Vesicles (ISEV) dal 18 al 21 maggio, il neuroscienziato Pasquale D’Acunzo è stato insignito del prestigioso ‘ISEV2021 Young Investigator Award’. Originario di Tursi in provincia di Matera, vive dal 2018 a New York e lavora nel laboratorio della professoressa Efrat Levy del Nathan S. Kline Institute. Il riconoscimento, assegnato dalla commissione internazionale organizzatrice costituta da eminenti scienziati del settore, è destinato a giovani scienziati di tutto il mondo che durante l’anno si sono particolarmente distinti nel campo. La stessa commissione ha selezionato la “lecture” dello scienziato premiato tra le 4 migliori su 583 proposte. La sua “lecture” è pertanto stata inserita nel programma ... Leggi su ildenaro (Di domenica 23 maggio 2021) Durante il decimo meeting internazionale organizzato dalla International Society for Extracellular Vesicles (ISEV) dal 18 al 21 maggio, il neuroè stato insignito del prestigioso ‘ISEV2021 Young Investigator Award’. Originario di Tursi in provincia di Matera, vive dal 2018 a New York e lavora nel laboratorio della professoressa Efrat Levy del Nathan S. Kline Institute. Il riconoscimento, assegnato dalla commissione internazionale organizzatrice costituta da eminenti scienziati del settore, è destinato a giovani scienziati di tutto il mondo che durante l’anno si sono particolarmente distinti nel campo. La stessa commissione ha selezionato la “lecture” dellotra le 4 migliori su 583 proposte. La sua “lecture” è pertanto stata inserita nel programma ...

