Usa: a Minneapolis manifestazione per ricordare George Floyd (Di domenica 23 maggio 2021) Minneapolis ricorda George Floyd. Nella città del Minnesota è in programma una grande manifestazione per l'afroamericano ucciso il 25 maggio 2020 dall'agente - carnefice Derek Chauvin, di recente ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 maggio 2021)ricorda. Nella città del Minnesota è in programma una grandeper l'afroamericano ucciso il 25 maggio 2020 dall'agente - carnefice Derek Chauvin, di recente ...

Usa, bambino di 6 anni ucciso in lite fra automobilisti

Usa, bambino di 6 anni ucciso in lite fra automobilisti Un bambino di sei anni è stato ucciso da una pallottola su un’autostrada della California in seguito a un litigio automobilistico fra la madre e un altro automobilista. Lo riportano i media americani.

