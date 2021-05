Uomini e Donne | lo sfogo di Roberta di Padua | “Riccardo è fissato con Ida Platano”

Advertising

poliziadistato : Rose bianche per Emanuela Loi in questura a Cagliari, così i più piccoli hanno ricordato chi ha servito il Paese da… - rulajebreal : A tutti i colleghi uomini che mi hanno espresso la solidarietà privatamente in questi giorni: vi chiedo di avere il… - pdnetwork : A #Falcone e #Borsellino, alle donne e agli uomini di Stato che al loro fianco hanno perso la vita dobbiamo il cora… - matteojeep : RT @libera_annclm: Luigi Ciotti ricorda #GiovanniFalcone e gli uomini e le donne delle scorte presso la Caserma Lungaro sede del reparto sc… - SalvoFenech : RT @t_imperatrice: Grazie Milo Grazie Sciarelli Grazie Frazzitta #GrazieAnonimo Grazie a tutti gli uomini e le donne che stanno parlando… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Chi siamo noi per dire che l'ex tronista didi nome Sophie Codegoni e il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo siano all'inizio di una nuova relazione senza che l'abbiamo ufficializzato e nemmeno esista una foto con loro insieme ...Tina Montinaro: "Il tritolo non ci ha fermati". "La cerimonia di oggi ci riporta la mente allo sgomento di quel 23 maggio, l'inaudita ferocia di come venne cancellata l'esistenza dilasciò il nostro Paese nello sbigottimento, seminando angoscia e dolore. Fu un colpo durissimo inferto alla democrazia, una ferita ancora aperta per la comunità nazionale e per le ...Il Capo dello Sato, Sergio Mattarella, alla solenne commemorazione per l'anniversario della strage di Capaci: "la mafia non è invincibile".Commemorazione pubblica della strage di Capaci a Palermo, nell'aula bunker del carcere dell'Ucciardone. Falcone, e vittime di mafia sempre vivi per il sacrificio compiuto per lo Stato.