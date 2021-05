Una Vita, anticipazioni 24 maggio: Mendez interroga Genoveva sulla morte di Ursula (Di domenica 23 maggio 2021) Una Vita, anticipazioni 24 maggio: come riprenderà la telenovela spagnola dopo lo stop domenicale? Una Vita, anticipazioni 24 maggio: Genoveva mente a Mendez Mendez è arrivato per interrogare Genoveva sull’omicidio di Ursula. E’ chiaro che la Salmeròn negherà ogni addebito. Il commissario ci crederà? anticipazioni spagnole: Ursula minaccia il quartiere e in particolare Genoveva … dall’oltretomba! Dopo che Ursula sarà morta e sepolta, continuerà comunque a terrorizzare Acacias, di cui ha voluto vendicarsi. Come? Con alcune lettere minatorie e con sconvolgenti rivelazioni più o meno vere, che aveva scritto prima di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 23 maggio 2021) Una24: come riprenderà la telenovela spagnola dopo lo stop domenicale? Una24mente aè arrivato perresull’omicidio di. E’ chiaro che la Salmeròn negherà ogni addebito. Il commissario ci crederà?spagnole:minaccia il quartiere e in particolare… dall’oltretomba! Dopo chesarà morta e sepolta, continuerà comunque a terrorizzare Acacias, di cui ha voluto vendicarsi. Come? Con alcune lettere minatorie e con sconvolgenti rivelazioni più o meno vere, che aveva scritto prima di ...

