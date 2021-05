Una vita, anticipazioni 24-29 maggio: l'arresto di Marcia (Di domenica 23 maggio 2021) Nei prossimi episodi di Una vita ci sarà un clamoroso colpa di scena che lascerà i telespettatori letteralmente senza parole. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 24 al 29 maggio, rivelano che Marcia verrà arrestata per l'omicidio di Ursula. Nel frattempo, Bellita dopo aver saputo la verità su Margarita, deciderà di denunciarla. Intanto, Maite sarà sempre più gelosa di Camino ed Ildefonso ed infine, un giovane di nome Julio si aggirerà nel quartiere in cerca di notizie sui Dominguez. Una vita, anticipazioni 24-29 maggio: Maite gelosa di Camino e Ildefonso Le anticipazioni Una vita inerenti le puntate in onda dal 24 al 29 maggio, rivelano che il commissario Mendez si recherà da Genoveva per farle ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 23 maggio 2021) Nei prossimi episodi di Unaci sarà un clamoroso colpa di scena che lascerà i telespettatori letteralmente senza parole. Lerelative alle puntate in onda dal 24 al 29, rivelano cheverrà arrestata per l'omicidio di Ursula. Nel frattempo, Bellita dopo aver saputo la verità su Margarita, deciderà di denunciarla. Intanto, Maite sarà sempre più gelosa di Camino ed Ildefonso ed infine, un giovane di nome Julio si aggirerà nel quartiere in cerca di notizie sui Dominguez. Una24-29: Maite gelosa di Camino e Ildefonso LeUnainerenti le puntate in onda dal 24 al 29, rivelano che il commissario Mendez si recherà da Genoveva per farle ...

