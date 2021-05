“Una canzone per la ricerca”, il 22enne Antoine Ruiz vince la prima edizione: “Da non vedente racconto il modo in cui affronto la vita” (Di domenica 23 maggio 2021) È Antoine Ruiz il vincitore della prima edizione del concorso Una canzone per la ricerca, iniziativa organizzata da Musica Senza Confini parte del ricavato della quale andrà a sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare di Telethon. Ad annunciarlo Mogol, in qualità di presidente della giuria, che parlando del vincitore ha detto che “Ruiz ha la luce nel cuore”. Antoine è un ragazzo non vedente che vive a Roma, 22 anni e una grande passione per la musica e la radio. Il suo testo intitolato La vita è una magia parla di bellezza, forza, resilienza e amore. Il giovane si è avvicinato al mondo della musica grazie al padre Pierre, di origine francese, scomparso lo scorso agosto. Era un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Èil vincitore delladel concorso Unaper la, iniziativa organizzata da Musica Senza Confini parte del ricavato della quale andrà a sostenere lascientifica sulle malattie genetiche rare di Telethon. Ad annunciarlo Mogol, in qualità di presidente della giuria, che parlando del vincitore ha detto che “ha la luce nel cuore”.è un ragazzo nonche vive a Roma, 22 anni e una grande passione per la musica e la radio. Il suo testo intitolato Laè una magia parla di bellezza, forza, resilienza e amore. Il giovane si è avvicinato al mondo della musica grazie al padre Pierre, di origine francese, scomparso lo scorso agosto. Era un ...

